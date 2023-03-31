Вербна неділя: як правильно освятити вербу і що з нею робити потім

Як зберігати освячену вербу й що робити зі старими гілочками, які лишилися з минулих років

Не за горами головне християнське свято року — світлий Великдень. А за тиждень до нього відзначається Вербна неділя — це теж важлива дата, адже віряни в цей день ідуть до церкви на особливу святкову службу й освячують вербу.

Згідно з народними повір’ями така освячена верба володіє цілющими властивостями. Про що саме ідеться і як правильно освячувати вербу, в тому числі і вдома, якщо раптом у вас не буде змоги сходити на службу до храму, інформує "Телеграф". Також ми розкажемо, що робити з торішньою освяченою вербою і як її загалом зберігати.

Як правильно святи вербу

У церкві. Вербу освячують напередодні Вербної неділі — у суботу ввечері. Робиться це під час святкового богослужіння — Всеношної служби: після прочитання Євангелія читається 50-й псалом, а потім освяченою водою кропляться гілочки верби. Після цього їх роздають вірянам і ті стоять з вербою та свічками в руках аж до завершення служби. Крім того, повторюють освячення верби і в Вербну неділю під час Літургії.

Вербу освячують напередодні Вербної неділі — у суботу ввечері. Робиться це під час святкового богослужіння — Всеношної служби: після прочитання Євангелія читається 50-й псалом, а потім освяченою водою кропляться гілочки верби. Після цього їх роздають вірянам і ті стоять з вербою та свічками в руках аж до завершення служби. Крім того, повторюють освячення верби і в Вербну неділю під час Літургії. Вдома. Для того, щоб освяти вербу самостійно, потрібно зрізати кілька гілочок, окропити їх святою водою і від чистого серця прочитати таку молитву: "Освячую верби ці Благодаттю Всесвятого Духа і окропленням води цієї священної, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь!".

До речі, приходячи на освячення верби до храму, часто люди переживають, чи достатньо води потрапило на їхні гілочки. Насправді ж верба освячується благодаттю Духа Святого, а не свяченою водою, тому перейматися через те, наскільки багато крапель потрапило на вербу, не варто.

Цілющі властивості верби:

Вербою б’ють, щоб людина була здоровою, веселою та багатою, а дітей — щоб були сильні, гарно росли та слухались;

Після освячення вербу кладуть за образи, щоб вона охороняла дім від зла;

Освяченою вербою пізніше виганяють худобу у поле — вперше у році — легесенько торкаючись при цьому нею худоби, щоб та була здорова та плідна;

Освячені вербові котики раніше кидали в кашу й з’їдали всю порцію без останку, бо вірили, що так людина отримає силу весни на цілий рік;

Бджільники з освяченою вербою обходили свою пасіку, щоб бджоли роїлись, а ще всі господарі обходили з гілочками комори, стайні й кошари, щоб худоба була здорова, а в коморах водилось всіляке добро;

З’їдали кілька освячених вербових котиків ще дорогою з храму, щоб весь рік горло не боліло.

Що робити з освяченою вербою: як її зберігати

Ставити освячену вербу у воду не потрібно, бо вона зацвіте — її зберігають у сухому вигляді, зазвичай — у кутку за іконами, але це не обов’язково. Ви можете зберігати її будь-де, головне зробити так, щоб вона не опинилася під ногами й не зламалася, коли всохнеться.

Якщо раптом освячені на Вербну неділю гілочки проросли — це хороший знак. Вважається, що у вашому будинку панує мир та злагода і додатковий захист йому не потрібен. Саме тому таку вербу зазвичай висаджували на вулиці, однак не на власному подвір’ї, бо це вже погана прикмета — краще посадити молоду вербу у лісі або біля річки.

Куди подіти торішню освячену вербу

Напередодні Вербної неділі заведено позбуватися старої освяченої верби. Однак просто викидати її ні в якому разі не можна: гілочки або спалюють, розвіюючи потім попіл за вітром, або ж відносять в ліс чи до річки і складають біля зростаючої верби. Віднести її на спалювання зазвичай можна й до храму. Крім того, раніше люди старими гілочками обмітали кути в хаті і тільки тоді спалювали освячену вербу.

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