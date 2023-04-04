Як видалити мох з тротуарної плитки без зайвого клопоту: 15-хвилинний лайфхак

Очистити тротуар допоможе дешевий підручний засіб

Після зимових місяців ваше подвір’я може мати непривабливий вигляд, тому вимагає прибирання. Важливе завдання – впоратися з небажаною рослинністю навколо будинку, зокрема очистити від моху тротуарну плитку.

Простий, але дієвий лайфхак з одним дешевим підручним засобом за 15 хвилин видалить мох із тротуару. Про це пише Mirror.

Мох на тротуарі має бути видалено, оскільки він може стати слизьким та небезпечним. Однак використання хімікатів небажано для інших рослин на ділянці, тому краще вдатися до більш щадного методу очищення.

Щоб позбавитися моху на тротуарній плитці, скористайтеся звичайним предметом домашнього побуту, який відомий своєю здатністю очищати практично все — столовим оцтом. Вам потрібно змішати рівні частини оцту та води у пульверизаторі. Потім розчин нанесіть на мох і залиште на 15 хвилин. Після цього легко видаліть зелень щіткою.

Крім того, бажано перемістити внутрішній дворик у сонячне місце, тоді ризик моху суттєво знижується. Принаймні видаліть будь-які гілки, що нависають, які роблять тінь над тротуаром.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися неприємного запаху у дачному туалеті. Простий лайфхак вирішить проблему.