Рахуйте цятки: в мережі розповіли, що має бути на пачці справжнього чаю

На підробку вказують декілька деталей

Справжній чай — це окрема культура зі своїми правилами та деталями. Зазвичай чаєм у нас називають будь-який гарячий (або й холодний) рослинний напій, такий як імбирний чай до сніданку. Але чаєм прийнято називати лише той чай, що виріс на чайному кущі. Весь чай — і чорний, і зелений, і білий, і пуери тощо роблять з однієї рослини, різним він стає вже внаслідок різних видів обробки. Окрема тема — чай в пакетиках. Про нього і поговоримо, адже саме серед пакетованого чаю зустрічається найбільше "сміття" і підробок.

Пакетики зручні в щоденному вжитку, але інгредієнти для цього напою зазвичай не такі хороші, як хотілося б. Про те, як відрізнити якісний чай, розповідає Ukr.Media.

Майже весь пакетований чай — це пил, який залишився після обробки чайного листя. В Індії та Китаї він вважається відходами. Його там використовують тільки недбайливі виробники.

Як перевірити?

Для початку, візьміть в руки упаковку з чаєм, яка є у вас вдома. Зверніть увагу на дно упакування: якщо воно чисте і немає ніякого пилу, значить, чай в пакетиках зроблений з перемеленого листя. Якщо там "пил" — вам, на жаль, дісталася підробка.

Також деякі недобросовісні продавці додають барвники до дешевого чаю. Це легко перевірити: покладіть пакетик чаю в прохолодну воду. Барвник розчиниться і в холодній воді, тоді як справжнє листя швидко віддасть колір лише в окропі. Ще один спосіб перевірки: додавання лимона. Справжній чай від кислоти посвітліє.

Термін придатності чаю

Не всі знають, але чай (крім пуера) має є термін придатності — 3 роки від збирання на плантаціях. Після цього терміну в ньому з'являється шкідлива для здоров'я людини речовина — афлатоксин. Багато українських виробників пишуть на пачці не дату збору чайного листя, а дату, коли чай було розфасовано, в таких випадках не зрозуміло, скільки він зберігався до цього.

Перевірити свіжість чаю нескладно: якщо зверху утворюється зовсім трохи світлої пінки, то його можна пити. Заваріть його у світлому посуді — прострочений чай залишає темні сліди на поверхні чайника або чашки.

Якщо на упаковці пише "Зроблено в Китаї" або "Зроблено в Шрі-Ланці" — не купуйте, адже на справжньому чаї має бути написано не "зроблено", а "упаковано". Інакше всередині будуть лише чайні відходи.

Якщо мова про цейлонський чай, то можна перевірити і лева, якого традиційно малюють на упаковці — на ньому має бути рівно 17 цяток.

Краще не економити і пити якісний чай, який не лише принесе естетичне задоволення, але і користь. А до гарного чаю приготуйте ніжний тірольський пиріг за старовинним рецептом.