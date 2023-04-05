Викиньте це негайно: 5 речей на кухні, які змушують вас більше їсти

Вони провокують переїдання

Облаштування кухонного простору — цілком індивідуальний процес. Ви самі обираєте висоту робочих поверхонь до свого зросту, довжину фіранок тощо. Але є деякі колірні та інтер’єрні рішення, що буквально можуть провокувати вас їсти більше. До речі, ми вже розповідали, де зберігати хліб. Тепер розказуємо, як зберігати його довше.

Деякі речі на кухні підвищують наш апетит, інформує Ukr.Media. Якщо будете їх уникати, ви справді помітите, як почнете наїдатись меншими порціями.

Великі тарілки, чашки та склянки

Використовуйте посуд меншого розміру. Дослідження показали, що люди, які їдять з великих тарілок, поглинають більше їжі, ніж ті, що користуються маленькими. Річ у тім, що велика тарілка створює ілюзію меншої порції.

Великі столи і щільні скатертини

Навіть текстиль на столі може викликати ілюзію, що порція їжі на тарілці менша, ніж в реальності. Менші столи, легкі скатертини — ось ключі до успіху.

Яскраві стіни та меблі

Яскраві кольори можуть стимулювати апетит. Тоді як спокійніша нейтральна палітра на стінах, меблях та аксесуарах буде працювати навпаки. Кухні "личитимуть" сірий, білий або бежевий кольори.

Занадто м'які місця для сидіння

Зручність і м'якість стільців та диванів можуть спонукати вас довше залишатися за столом, а отже — їсти більше. Тому краще замінити м'які стільці та дивани на жорсткіші.

Телевізор або комп'ютер

Телевізор на кухні в рази збільшує ризик переїсти. Коли ваша увага поглинута серіалом, ви не помічаєте, скільки з’їдаєте. Якщо приберете телевізор або комп'ютер з кухні, почнете зосереджуватися на процесі, відчувати запах і смак їжі і не будете переїдати.

Це загальні рекомендації. Комбінуйте їх із вашим способом життя, і помітите, що їжа стала смачнішою, а порції — меншими. А білі фіранки пасують до кухні. Їм, до речі, можна легко і швидко повернути білий колір.