Секретний спосіб: як зробити на Великдень "космічні" яйця лише натуральними барвниками

Великодній лайфхак

Яйця на Великдень можна пофарбувати в різноманітні кольори, використовуючи лише натуральні барвники. Та якщо ви хочете яйця справді незвичної барви, вам може сподобатися великодній лайфхак з "космічними" крашанками.

Про цей спосіб розповіли на сайті UAportal. Для нього знадобиться дешеве біле вино та каркаде.

Як зробити "космічні" яйця

Сирі яйця помийте, покладіть у казанок чи товстостінну каструльку. Залийте їх найдешевшим білим вином, всипте столову ложку цукру та 5 столових ложок каркаде.

Лишіть їх на повільному вогні. Коли рідина закипить, накрийте кришкою на 15 хвилин. Вимкніть плиту, але яйця не діставайте — залиште їх у розчині на 3-4 години. Чим довше, тим потужнішим буде колір.

До речі, вино можна замінити оцтом. Додайте у воду з заваркою каркаде три столові ложки оцту. Після варіння яєць у заварці, їх залишають у розчині на всю ніч, а потім промивають під проточною водою. Так можна і регулювати яскравість фарбування — чим довше потримаєте яйця під струменем води, тим ніжнішим буде колір. До речі, ми писали, чим можна замінити біле та червоне вино у стравах.