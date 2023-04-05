Рус

Секретний спосіб: як зробити на Великдень "космічні" яйця лише натуральними барвниками

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Так яйця мають "неземний" вигляд
Так яйця мають "неземний" вигляд. Фото Сегодня

Великодній лайфхак

Яйця на Великдень можна пофарбувати в різноманітні кольори, використовуючи лише натуральні барвники. Та якщо ви хочете яйця справді незвичної барви, вам може сподобатися великодній лайфхак з "космічними" крашанками.

Про цей спосіб розповіли на сайті UAportal. Для нього знадобиться дешеве біле вино та каркаде.

Як зробити "космічні" яйця

Сирі яйця помийте, покладіть у казанок чи товстостінну каструльку. Залийте їх найдешевшим білим вином, всипте столову ложку цукру та 5 столових ложок каркаде.

Лишіть їх на повільному вогні. Коли рідина закипить, накрийте кришкою на 15 хвилин. Вимкніть плиту, але яйця не діставайте — залиште їх у розчині на 3-4 години. Чим довше, тим потужнішим буде колір.

До речі, вино можна замінити оцтом. Додайте у воду з заваркою каркаде три столові ложки оцту. Після варіння яєць у заварці, їх залишають у розчині на всю ніч, а потім промивають під проточною водою. Так можна і регулювати яскравість фарбування — чим довше потримаєте яйця під струменем води, тим ніжнішим буде колір. До речі, ми писали, чим можна замінити біле та червоне вино у стравах.

Теги:
#Крашанки #Фарбування #Лайфхак #Великдень