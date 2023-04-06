Перламутрові великодні крашанки: як оригінально пофарбувати яйця за допомогою рису

Простий та красивий спосіб

На великодній стіл заведено фарбувати яйця. Можна просто пофарбувати їх натуральними барвниками, а можна обрати й незвичніший спосіб.

На UAportal підказали спосіб, як цікаво пофарбувати яйця за допомогою рису. Це просто зробити — окрім рису, знадобляться ще харчові барвники та зіп-пакет.

Яйця краще обрати з білою шкаралупою. Відварюємо їх круто, тоді даємо обсохнути і охолонути. У пакет із застібкою насипаємо рис та додаємо декілька крапель барвника. Закрийте пакет та перемішайте вміст так, щоб увесь рис забарвився.

В кожен пакет з кольоровим рисом покладіть яйце. Випустіть зайве повітря та обережно розподіліть рис по поверхні яйця. Тримайте яйце в рисі впродовж 15 чи 20 хвилин, час від часу дещо проминаючи, щоб рисинки притулялись до яйця.

Пофарбовані яйця дістаньте та викладіть на паперові рушники, щоб висохли. Можна ще обдати зверху спреєм з перламутровим ефектом, буде дуже красиво, і ніжні переливи кольорів, утворені фарбованим рисом, будуть ще й сяяти. Також можна легко зробити крашанки у кольорах українського прапору.