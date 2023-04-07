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Кілька хвилин — і найкрасивіші великодні яйця готові

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Ну дуже ошатні яйця
Ну дуже ошатні яйця. Фото Megamarket

Простий великодній лайфхак

Раніше ми вже писали, як зробити патріотичні крашанки. Тепер розповідаємо про хитрий спосіб фарбування великодніх яєць в горошок. Вони будуть красивими і незвичними. Спосіб, який слід для цього використати, близький до того, яким наші бабусі розписували писанки. Тільки набагато простіше.

Такі яйця мають ошатний та оригінальний вигляд. А зробити їх займе всього пару хвилин. Про цей спосіб розповіли на порталі Ukr.Media.

Як зробити яйця в горошок

Відваріть яйця з 2 ст. л. солі. Дайте їм повністю вистигнути. Запаліть свічку. Ватною паличкою наносьте розплавлений віск на шкарлупу. Таким чином намалюйте крапочки.

Коли віск схопився, занурте яйця в харчовий барвник з водою і оцтом (за інструкцією барвника). В місцях, де залишився віск, шкарлупа не забарвиться.

Пофарбовані таким чином, яйця будуть ошатними й оригінальними. Та й часу піде небагато. Зніміть з них залишки воску і протріть ганчірочкою, змазаною олією — так вони будуть сяяти.

До речі, так можна розмалювати яйця, які потім пофарбуються натуральними барвниками. Головне — обирати способи, що не потребують кип’ятіння.

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#Яйця #Яйця на Великдень #Писанка