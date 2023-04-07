Жовті чи зелені: від яких бананів буде погано

І які з них корисніші

Банани — швидкий та поживний перекус. Окрім того, що це продукт самостійного вживання, його додають в смузі, коктейлі та десерти. Люблять їх і діти — на основі банану готуються смачні, корисні та поживні молочні коктейлі. Про один із них — з вівсянкою та морозивом — ми розповідали раніше. Та не всі знають, які банани корисніші — жовті чи зелені.

Речовини всередині стиглих і зелених бананів відрізняються, розповідає Pixelinform. Всі банани загалом багаті калієм, магнієм, фосфором, антиоксидантами та вітамінами. Також вони поліпшують настрій.

Різниця між зеленими та жовтими бананами

Незрілі (зелені) плоди містять більше резистентного крохмалю, ніж стиглі. Тому, вживаючи зелені банани, можна зіткнутися дискомфортом у животі та підвищеним газоутворенням. А ще у жовтих бананах більше цукру. Такі плоди містять більше поживних речовин, харчових волокон та вітамінів.

З жовтих бананів також смачніше буде готувати — адже вони солодші. Особливо це стосується десертів, таких як банановий торт без випічки.