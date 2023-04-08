Відповідь здивує: чи можна їсти яйця, що мають червону пляму на жовтку

І забобони тут ні до чого

Що означає червона пляма на жовтку розбитого яйця і чи можна їсти цей продукт — таке запитання задавала собі кожна людина, якій доводилось розбивати яйця і знаходити біля жовтка червону плямку. Раніше ми розповідали, як правильно варити яйця.

Розбиваючи яйце в тісто або вибиваючи його на сковороду для смаження, іноді на жовтку можна помітити невелику червону цятку, схожу на згусток крові. "На ПЕНСІЇ" розповідає, чи можна їсти такі яйця і чи не зашкодять вони нашому здоров'ю.

Часто господині впевнені, що червона плямка свідчить про те, що яйце не зовсім якісне і краще його викинути. Але лякатися не варто.

Річ у тім, що ця плямка — кров’яний потік, і він може з’явитися при формуванні жовтка. Цей дефект характерний для яєць, знесених карами з високою інтенсивністю несучості та при надлишку в раціоні протеїну. Також він свідчить, що курці не вистачає вітамінів А і К.

Для здоров’я людини цей дефект не несе загрози. Більше того — не впливає на смакові якості продукту. Згусток можна забрати з вибитого яйця — просто щоб було красивіше. До речі, навіть якщо ви випадково розбили яйце, його все ще можна зварити.