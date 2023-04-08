Режим "інкогніто" не гарантує повної анонімності: як правильно чистити кеш у Chrome

Два надзвичайно прості способи вберегти свої дані від зловмисників

Режим анонімного перегляду у браузері Google Chrome — досить популярна функція, яка дозволяє користувачам переглядати сайти в мережі, не залишаючи ніяких слідів на пристрої. В такому режимі ви отримуєте тимчасовий сеанс вебперегляду і по його завершенні вся історія вебперегляду, файли cookie та інша інформація видаляється. Проте, як з’ясувалося, це зовсім не означає, що ви отримуєте стовідсоткову конфіденційність і ніхто не зможе дізнатися, що саме ви переглядали.

Режим анонімного перегляду не робить вас повністю анонімними, як думає більшість користувачів. Хоч сам Google і не збирає жодних даних, доки ви працюєте в режимі "інкогніто", ваш інтернет-провайдер (ISP), може спокійно відстежувати усе, що ви шукали, передає itechua. Як зберегти власну конфіденційність, аби зловмисники не могли скористатися цими даними, розповідаємо далі.

DNS-кеш — "ключ" до ваших даних

Існує така маловідома штука як DNS-кеш. Це тимчасова база даних, яка містить записи про всі останні відвідування і спроби відвідувань вами вебсайтів та інші IP-адреси сайтів — навіть у режимі "інкогніто". Вона використовується, аби при повторному відвідуванні сторінки завантажувалися швидше, а зберігається локально — безпосередньо на вашому комп’ютері. І тут є зворотна сторона медалі: цей кеш може допомогти технічно підкованій людині з командним терміналом та фізичним доступом до вашого ПК підглядати за вашою активністю в Інтернеті.

Як захиститися від цього?

Для того, щоб знайти та повністю очистити кеш DNS вручну, потрібно ввести в адресний рядок наступну команду: chrome://net-internals/#dns й натиснути Enter. Тоді оберіть пункт DNS (ліворуч) і натисніть "Очистити кеш хоста". Це повністю знищить локально збережену копію усіх вебсайтів, які ви відвідали, в тому числі й анонімно.

Є й інший спосіб: якщо ви користуєтеся ПК з Windows або Mac, ви можете просто відкрити командний рядок cmd та ввести ipconfig/flushdns, натиснути Enter і бути впевненим, що ваша історія DNS-кешу зникла.

Раніше ми розповідали, як у пару кліків змусити свій телефон працювати нормально — після цього він перестане "підвисати" через переповнений кеш у Telegram. Процес можна автоматизувати, щоб не доводилося постійно займатися цим вручну.