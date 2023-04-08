Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Тельців чекає успіх на роботі, а Раків – зміни

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчого тижня

Другий тиждень квітня багатьом надасть можливість досягти успіху та отримати бажане, проте деяким навпаки варто поки що відпочити від справ.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 10 по 16 квітня 2023 року включно.

Ось які карти випали цього тижня

Овен — перевернутий Король пентаклів

У цьому положенні карта говорить, що Ви можете проявити безчестя, скупість або грубість, будете схильні до підлих вчинків та жадоби. Не переробляйте у найближчий тиждень, присвятіть час відпочинку та хобі.

Телець — Королева мечів

Це королева сили та незалежності, вона керується розумом, а не серцем, а тому її супроводжує успіх у справах та роботі. Найближчими днями покладіться на свою інтуїцію, вона підкаже Вам, як зробити краще.

Близнюки — Паж кубків

Ця карта обіцяє нові емоції та враження. Можливо, у Вас буде приємна зустріч чи надійдуть хороші новини. Не соромтеся пробувати нове, бути романтичним і ризикованим, — успіх на Вашому боці.

Рак — Лицар жезлів

Найближчим часом на Вас чекають зміни, і зовсім не обов’язково вони будуть приємними. Можливі сварки та несподіванки, проте водночас вони можуть відкрити нові можливості для зростання. Також ця карта може вказувати на майбутній переїзд.

Лев — Шістка пентаклів

Ця карта також відома як Владика матеріального процвітання або просто Щедрість. Вона каже, що найближчий час буде сприятливим для вкладень. Також допоможіть тому, хто цього потребує, — добро повернеться до Вас добром.

Діва — перевернутий Паж пентаклів

На тижні у Вас може з’явитися безшабашний, бунтарський настрій, через що будуть складно даватися навчання та робота, і можуть накотити напади жалю до себе. Намагайтеся не накручувати, а то ще переконайте себе, що проти Вас весь світ.

Терези — Шістка кубків

Ця карта ще називається Владикою насолод. Вона обіцяє повернення додому, приємні спогади, гармонію у справах серцевих, радість, веселощі та сімейне щастя.

Скорпіон – порожня карта

У колоді є дві карти, які з обох боків виглядають однаково, і вони мають відразу кілька трактувань. Можливо, події наступного тижня ще не визначені для Вас, або знання про них може чимось нашкодити Вам. Ще як варіант, Ви самі не хочете або не готові отримати цю інформацію.

Стрілець — Туз пентаклів

Це дуже сприятлива карта, яка вказує на те, що Ваша праця принесе результат і окупиться. Найближчим часом вона обіцяє Вам процвітання та нові придбання. Чекайте на хороші новини щодо роботи, бізнесу, власності.

Козоріг — перевернутий Туз жезлів

У цьому положенні картка попереджає, що наступного тижня можливості можуть бути втрачені, а плани не реалізовані. Карта радить не братися за все відразу, у вас може просто не вистачити сил. Дайте собі відпочити.

Водолій — Вісімка жезлів

Ця карта ще відома як "Швидкість", вона символ натхнення, осяяння, творчого успіху. Протягом найближчого тижня Вам може підвернутися щасливий шанс, тож постарайтеся встигнути схопити удачу за хвіст.

Риби — перевернута Королева пентаклів

Тиждень у Вас може видатись неприємним. Можливо, почнуться проблеми, сварки з близькими, зірвуться плани, зникне бажання розвиватися чи щось робити. Карти Таро радять Вам прислухатися до серця та бути більш відкритими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розоритися у 2023 році за картами Таро.