Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Тельцов ждет успех на работе, а Раков - перемены

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшую неделю

Вторая неделя апреля многим предоставит возможность достичь успеха и получить желаемое, однако некоторым наоборот стоит пока отдохнуть от дел.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 10 по 16 апреля 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — перевернутый Король пентаклей

В этом положении карта говорит, что Вы можете проявить бесчестие, скупость или грубость, будете склонны к подлым поступкам и похоти. Не перерабатывайте в ближайшую неделю, посвятите время отдыху и хобби.

Телец — Королева мечей

Это королева силы и независимости, она руководствуется умом, а не сердцем, а потому ей сопутствует удача в делах и работе. В ближайшие дни положитесь на свою интуицию, она подскажет Вам, как поступить лучше.

Близнецы — Паж кубков

Эта карта обещает новые эмоции и впечатления. Возможно, у Вас будет приятная встреча или придут хорошие новости. Не стесняйтесь пробовать новое, быть романтичным и рискованным, — удача на Вашей стороне.

Рак — Рыцарь жезлов

В ближайшее время Вас ждут перемены, и совсем не обязательно они будут приятными. Возможны ссоры и неожиданности, однако в то же время они могут открыть новые возможности для роста. Также эта карта может указывать на скорый переезд.

Лев — Шестерка пентаклей

Эта карта также известна как Владыка материального преуспевания или просто Щедрость. Она говорит, что ближайшее время будет благоприятным для вложений. Также помогите тому, кто в этом нуждается, — добро вернется к Вам добром.

Дева — перевернутый Паж пентаклей

На неделе у Вас может появиться бесшабашное, бунтарское настроение, из-за чего будут сложно даваться учеба и работа, и могут накатить приступы жалости к себе. Постарайтесь не накручивать, а то еще убедите себя, что против Вас весь мир.

Весы — Шестерка кубков

Эта карта еще называется Владыкой наслаждений. Она обещает возвращение домой, приятные воспоминания, гармонию в делах сердечных, радость, веселье, домашний очаг и семейное счастье.

Скорпион — пустая карта

В колоде есть две карты, которые с обеих сторон выглядят одинаково, и у них есть сразу несколько трактовок. Возможно, события грядущей недели еще не определены для Вас, или же знание о них может чем-то Вам навредить. Еще как вариант, — Вы сами не хотите или не готовы получить эту информацию.

Стрелец — Туз пентаклей

Это очень благоприятная карта, указывающая на то, что Ваши труды принесут результат и работа окупится. В ближайшее время она обещаем Вам процветание и новые приобретения. Ждите хороших новостей касательно работы, бизнеса, собственности.

Козерог — перевернутый Туз жезлов

В этом положении карта предупреждает, что на следующей неделе возможности могут быть упущены, а планы не реализованы. Карта советует не браться за все сразу, — у вас может просто не хватить сил. Дайте себе отдохнуть.

Водолей — Восьмерка жезлов

Это карта еще известна как "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. В ближайшую неделю Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь успеть схватить удачу за хвост.

Рыбы — перевернутая Королева пентаклей

Неделя у Вас может выдаться неприятной. Возможно, начнутся проблемы, ссоры с близкими, сорвутся планы, пропадет желание развиваться или что-либо делать. Карты Таро советуют Вам прислушиваться к сердцу и быть более открытыми.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разориться в 2023 году по картам Таро.