Хитрощі, про які багато хто не знає: як прикрасити крашанки яскравими візерунками

Готуємось до Великодня!

Уявити Великдень без фарбованих яєць дуже важко. Саме крашанки та писанки дарують на Великдень.

За допомогою "Запорізької Січі" спробуємо урізноманітнити великодній малюнок на яйцях. Для цього знадобиться мінімум часу та нескладні "помічники".

Як пофарбувати яйця на Великдень

У цьому нам може допомогти скотч, ізолента або папір, що самоклеїться. З них можна вирізати будь-які фігури, наклеїти на яйця та пофарбувати.

За допомогою гумок для грошей можна зробити смугасті яйця. Достатньо просто обмотати ними яйця перед фарбуванням.

Зробити яйця в цятку нам допоможе будь-яка крупа Необхідно просто обваляти мокре яйце в рисі або гречці, загорнути в марлю, міцно зав’язати і відправити в розчин з барвником.

Щоб на яйцях вийшов абстрактний малюнок, загорніть їх у лушпиння цибулі. Зверху обмотайте яйце в марлю і відправте в барвник.

Також зробити гарні яйця нам допоможе техніка омбре. Для цього потрібно підготувати барвник та за допомогою ложки опустити в нього яйце, але щоб краєчок залишився без фарби. Таким чином, необхідно потримати яйце близько трьох хвилин, потім підняти його, щоб вода покривала яйце наполовину і витримати п’ять хвилин. Так необхідно вчинити кілька разів.

А ось для мармурових яєць нам знадобиться зеленка та лушпиння. Небагато часу — і приголомшливі фарбування готові.