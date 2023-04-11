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Один інгредієнт — і котлети з будь-якого м’яса будуть ідеальними

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Цим трюком користується багато господинь
Цим трюком користується багато господинь. Фото smak.ua

Цей спосіб значно покращить текстуру котлет

Кожен кулінар має в арсеналі трюки, з якими виходять найсмачніші котлети, такі як котлети з цілим яйцем. Багато хто виконує різноманітні "танці з бубном", щоб котлети залишились соковитими. Доходить до додавання томатного соку та солоних огірків.

Та є один спосіб, що і залишить м’ясо соковитим, і не зіпсує смак котлет. Ukr.Media розповідає про хитрий трюк із сильногазованою мінеральною водою.

Щоб котлети більше ніколи не були твердими, сухими і прісними, можна додати в фарш трохи сильногазованої мінеральної води.

Навіщо додавати воду?

Так спеції в готових котлетах краще розкриються. Річ у тім, що часто тієї вологи, яка є в фарші, недостатньо, щоб розмочити приправи. А газ в мінералці покращує текстуру фаршу, робить його ніжнішим.

М'ясний фарш
Вологи, яка вже є у фарші, може бути недостаньо

Води слід додати зовсім трохи — близько 100 мл на 600-700 грам фаршу. Вмішуйте її поступово, якщо м’ясо перестало "брати" воду, значить, її вже достатньо.

Всі інгредієнти ретельно перемішують і на деякий час залишають настоятись. Після — використовують цей "мінералізований" фарш для котлет. До речі, цей же спосіб можна використати також при підготовці фаршу для рулету "Павичеве око".

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#Рецепт #Рецепти #Лайфхак #Котлети