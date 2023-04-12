Ніяких хвойних дров і ще чотири секрети ідеального шашлику

Ідеальний шашлик готується саме так

Не за горами виїзди на природу та приготування улюблених шашликів. Ароматне, соковите м’ясо на багатті — це найкращий варіант їжі в компанії друзів або в родинному колі.

Що потрібно для "правильного" шашлику, розберемося з Ukr.Media. З нехитрими лайфхаками ваша страва буде ідеальною.

Правила приготування ідеального шашлику

Краще, якщо ви оберете свіже м’ясо молодих тварин. Заморожене краще не брати — у такому разі шашлик буде жорстким та несмачним. Цим може грішити і готовий замаринований шашлик, що продається у супермаркетах у цеберках.

Хороший маринад. Найкращий готується саме так: на 1 кг свинячого м’яса потрібно взяти 200 г цибулі, 50 г часнику, одну склянку кефіру, а також сіль і перець за смаком. У цьому маринаді необхідно промаринувати м’ясо щонайменше дві години. Чим довше м’ясо лежить у маринаді, тим м’якше воно буде. Не забувайте також, що чим більше за розміром шматки м’яса для смаження, тим довше воно має бути в маринаді.

Взагалі процес маринування може тривати цілодобово. Врахуйте, що цей процес має відбуватися у холодильнику.

Для шашлику краще використовувати дрова листяних порід дерев. Особливо гарне деревне вугілля з гілок яблуні, вишні або груші — саме воно надає м’ясу неповторного фруктового аромату. А ось дрова хвойних порід для приготування шашликів краще не використовувати.

Підготовка до смаження. Який би ви не вибрали спосіб приготування шашлику, він повинен бути неодмінно швидким, тобто на сильному жару. Тільки тоді м’ясо буде ніжним та соковитим. Для цього не забудьте попередньо прогріти решітку або шампури щонайменше 5 хвилин.

Для смаження на ґратах м’ясо необхідно нарізати товстими плоскими шматками. Для соковитості між шматками м’яса на шампур необхідно нанизати прошарок сала.

Смажити шашлик треба над розпеченим вугіллям — інакше шашлик одразу підгорить. Шампури з нанизаним шашликом завжди перевертають і стежать, щоб не було пригорання м’яса, оббризкуючи шашлик під час смаження маринадом або пивом.

Для готовності шашлику необхідно проткнути ножем м’ясо — усередині не повинно бути крові, колір шашлику повинен бути рожевий або білий, а зовні він має бути з рум’яною скоринкою. Пам’ятайте: перш ніж подати готовий шашлик на стіл йому потрібно дати "відпочити" 3-5 хвилин.

Якщо поки що немає можливості виїхати на природу і посмажити шашлик, можна приготувати м’ясо в мультиварці. Його приготування не займе багато часу, проте смак сподобається не менше.