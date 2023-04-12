У ресторанах кухарі м’ясо замочують у секретному інгредієнті: трюк, який приведе вас у захват

Спробуйте — ви будете вражені

Кожна господиня має свої секрети на кухні. Однак є хитрощі, про які знають лише деякі.

"Главред" дізнався про одну неймовірну хитрість досвідчених кухарів, за допомогою якої у них виходить ніжне та соковите м’ясо. Вона полягає в тому, що м’ясо перед приготуванням слід замочити.

У чому замочити м’ясо, щоб воно було м’яким

Мало хто знає, що якщо м’ясо замочити в молоці, у вас вийде неймовірно ніжне і соковите м’ясо. Саме цією хитрістю користуються досвідчені кухарі.

Скільки часу потрібно вимочувати м’ясо

Тут все залежить від виду страви, яку ви бажаєте приготувати. Якщо ви готуєте відбивні курячі, то замочити м’ясо в молоці потрібно на 2 години. Година-дві в молоці суттєво покращує смак м’яса.

Після молочних процедур навіть найжорсткіше м’ясо стане неймовірно м’яким. Однак тут слід потримати продукт у молоці протягом 8-10 годин. Ви будете здивовані, якою соковитою стане яловичина, свинина чи баранина, вимочена у молоці.

Як вимочувати м’ясо

Покладіть м’ясо в невелику місткість і залийте молоком так, щоб рідина повністю покривала м’ясо. Якщо з цього м’яса ви готуватимете відбивні, то можете його заздалегідь порізати та злегка відбити. Далі просто залиште м’ясо маринуватися у холодильнику.

До речі, відбити м’ясо цілком можливо навіть за відсутності спеціального молотка. "Телеграф" розповідав, що може допомогти приготувати чудові відбивні.