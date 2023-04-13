Як врятувати випічку, якщо вона прилипла до форми

Прилиплий до форми пиріг можна врятувати!

Готувати улюблений торт одне задоволення, якщо він поводиться правильно. Однак у кожної господині іноді бувають форс-мажори: дістаєш ароматний пиріг із духовки, але з форми дістати не можеш.

Як уникнути таких ситуацій, розповімо разом із Shuba. Навіть якщо ваша випічка прилипла до форми, не все втрачено, ви все одно можете її врятувати.

Як вийняти пиріг із форми, якщо він прилип

Дайте йому охолонути. Охолодження випічки на решітці прискорює процес, оскільки дозволяє повітря циркулювати і під формою. Вам слід переконатися, що пиріг повністю пропечений це можна перевірити за допомогою зубочистки. Недопечений пиріг буде важко відокремити від форми цілим.

Від’єднайте краї випічки — просто проведіть тонким гострим ножем або лопаткою по краю пирога. Робіть це повільно і стежте, щоб не пошкодити виріб.

Спробуйте перевернути форму! Знайдіть страву, тарілку або решітку для охолодження, досить велику, щоб умістити пиріг. Потім накрийте форму для випікання перевернутою тарілкою, потім надійно з’єднайте їх і переверніть — пиріг повинен легко від’єднатися.

Один простий лайфхак допоможе вам очистити посуд, що пригорів. Небагато часу — і вона нова, наче з магазину.