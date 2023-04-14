Жодної хімії: як зробити кольорові великодні яйця природними барвниками

Пофарбувати яйця можна продуктами, які є у холодильнику

Великдень неможливо уявити як без улюбленої паски, так і без великодніх яєць. Зазвичай яйця звикли фарбувати лушпинням цибулі, але що робити, якщо на великодньому столі хочеться різнокольорових крашенок?

За допомогою "СОДа" розповімо, як можна пофарбувати великодні яйця та за допомогою інших натуральних нешкідливих барвників. Більшість цих продуктів, напевно, є на вашій кухні.

Як пофарбувати яйця за допомогою натуральних барвників

Зелені крашанки можна зробити за допомогою шпинату. Для цього знадобиться 1 кг свіжого або замороженого овочу. Залийте шпинат 2 літрами води та поставте на маленький вогонь. Як позеленіє вода, додайте 2 столові ложки оцту та 1 столову ложку лимонного соку.

Покладіть варені яйця в розчин і тримайте, поки не набудуть необхідного відтінку. Так само можна пофарбувати яйця в зелений колір за допомогою кропиви.

Жовтими великодніми яйцями вам допоможе зробити куркума. Для цього 2 ст. л. куркуми та 1 ст. л. паприки залийте 2 літрами води, додайте 1 ст. л. оцту. Варені яйця потримайте у цьому розчині. Після того, як вони стануть жовтими, викладіть на серветку, щоб яйця висохли.

Синій та фіолетовий колір великодніх яєць можна зробити за допомогою заморожених ягід смородини, журавлини або ожини. Відваріть яйця, натріть їх ягодами та дайте просохнути.

У блакитний колір яйця допоможе пофарбувати капуста. Відварені яйця натріть соком капусти та покладіть, щоб вони просохли.

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