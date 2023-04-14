Мало хто знає відповідь на запитання: чи можна їсти шоколад з білим нальотом

Розповідаємо про шоколад докладно

Шоколад дуже популярний у всьому світі і давно вже став одним із найулюбленіших десертів. Його часто використовують у приготуванні найрізноманітніших страв, насамперед солодких — цукерок та плиткового шоколаду, тортів та тістечок, печива та вафель, десертних сирків та напоїв, улюбленого морозива, пудингів та мусів, суфле та желе, парфе та фондю.

Однак іноді на плитці шоколаду можна побачити наліт. Чи варто переживати з цього приводу, розберемося з Shuba.

Що таке білий наліт на шоколаді

Світлі плями спричинені змінами температури чи вологості. Вони бувають двох видів — цукрові та жирові.

Цукровий наліт виникає, коли волога контактує із шоколадом. Кристали цукру розчиняються, залишаючи порошкоподібний пласт поверхні шоколаду.

Наліт жиру виникає через перепади температури. Жир у шоколаді заміщається, утворюючи на поверхні білий наліт. Коли він теплий, жир у шоколаді розчиняється, а коли він стає холоднішим, він утворює білий наліт на шоколаді.

Наліт також може бути ознакою того, що у виробництві використовуються дешевші замінники дорогого какао-олії. "Сивина" — ознака неякісного продукту.

Хай там як, білий наліт це просто зміна зовнішнього вигляду продукту. Він не впливає на смак шоколаду чи його поживну цінність. І хоча це виглядає не дуже апетитно, такий продукт можна спокійно їсти.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно вибрати шоколад для глазурі. За допомогою порад ваші десерти будуть ще смачнішими.