З крохмалем чи натуральне: як перевірити молоко за допомогою йоду та склянки

Визначити натуральність молока легко!

Молоко — цінний продукт, де міститься понад 100 поживних речовин. Рідко якась домашня випічка обходиться без молочних продуктів. Але магазинне молоко не завжди буває відмінної якості — воно може бути розбавленим або містити різні добавки, наприклад, крохмаль.

Як бути впевненим у якості молока, розповідає Ukr.Media. За допомогою двох лайфхаків ви зможете перевірити якість магазинного молока та купувати лише перевірений та корисний продукт.

Як у домашніх умовах перевірити якість магазинного молока.

У цьому нам допоможе йод. Цей нехитрий спосіб допоможе виявити крохмаль у молоці. Вам лише потрібно налити молоко в чашку і капнути туди буквально пару крапель йоду.

Якщо молоко стало синім, значить, у його складі є крохмаль. А от якщо молоко пожовкне, воно натуральне.

За допомогою склянки ви зможете зрозуміти, чи розбавлено молоко водою. Вам потрібно тільки капнути у воду молоко і подивитися, як воно розтікатиметься.

Якщо молоко розбавлене водою, то крапля молока дуже швидко розчиниться. А ось крапля молока спочатку впаде на дно і тільки потім розчиниться.

За допомогою молока можна приготувати одну давно забуту страву — млинці в киплячому молоці. Вони просто підкорять ваше серце!