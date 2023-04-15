Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Козороги будуть на підйомі, а Левам варто перевірити здоров’я

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчого тижня

Третій тиждень квітня 2023 року для багатьох ознаменується різними неприємними сюрпризами та проблемами, проте деякі навпаки зможуть покращити свої справи та насолодитися життям.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 17 по 23 квітня 2023 року включно.

Ось які карти випали цього тижня

Овен — перевернутий Туз кубків

Подумайте, можливо Ви відкидаєте якісь блага, перспективи чи можливості, не можете віддатися почуттям або виявляєте надмірний егоїзм, що в результаті може привезти до розчарування або душевної порожнечі. У цьому положенні карта закликає бути більш відкритим та милосердним.

Тілець — перевернутий Лицар пентаклів

Ця карта пророкує неприємності у фінансовому плані — до них можуть призвести імпульсивні покупки, проблеми на роботі, втрата заощаджень та безвідповідальність. Можливо, це станеться не саме з Вами, а з кимось близьким.

Близнюки — перевернута Сімка пентаклів

У Вас можуть виникнути труднощі фінансового плану, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, щоб не погіршити ситуацію.

Рак — Паж мечів

Найближчого тижня Вам може бути складно знаходити спільну мову з людьми і, можливо, Ви почуєте критику з боку оточення чи начальства, через яку може виникнути конфлікт. Не загострюйте ситуацію та прислухайтеся до критики, це буде Вам корисно.

Лев — перевернутий Туз мечів

Вас можуть підстерігати проблеми на роботі чи із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також картка може вказувати на наявність проблем із здоров’ям.

Діва — перевернута Башта

Настав час для змін у вашому житті. У звичайному положенні карта каже, що вони будуть серйозними та болючими, проте перевернута Башта вказує на те, що Ви готові до змін на краще, і зможете легко їх прийняти.

Терези — Вісімка кубків

Друга назва цієї карти – Владика відмови від успіху. Можливо, найближчим часом Вам доведеться залишити позаду щось хороше, проте не варто засмучуватись, і незабаром у Ваше життя прийде щось ще краще.

Скорпіон — перевернута Верховна Жриця

На тижні у Вас можуть раптово спливти якісь проблеми, при цьому розум буде затьмарений, що тільки посилить ситуацію. Постарайтеся менше виявляти емоції та не робити необдуманих вчинків.

Стрілець — перевернута Четвірка жезлів

Ця карта ще називається "Владика завершеної роботи" і в обох положеннях вона має тільки позитивне значення, обіцяє процвітання, відпочинок, блаженство і успішне завершення задуманого.

Козоріг — Паж жезлів

Протягом тижня Ви можете бути на підйомі, чекайте на щось несподіване і приємне, — це може бути вигідна пропозиція, приємне знайомство з молодим представником вогненної стихії, або повноцінна авантюра.

Водолій — перевернутий Маг

Це карта непослідовності та безладдя. Вона вказує, що наступного тижня або у Вас буде хаос у думках і Ви можете серйозно замислитися над якимось аморальним вчинком, або у Вашому житті з’явиться неприємна особа, якій не можна довіряти.

Риби — Імператриця

Ця карта обіцяє Вам тиждень емоційного та матеріального процвітання. Доля буде прихильна до Вас, просто розслабтеся та пливіть за течією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти у 2023 році за картами Таро.