Іменини Якова у 2023 році: всі дні, коли Яша святкує День ангела

Не всі знають, якою є історія цього імені

Нехай ім’я Яків на сьогоднішній день далеко не найпопулярніше, проте воно відоме майже кожному і має давню історію. "Телеграф" вирішив розповісти, звідки взялося це ім’я, що воно означає і коли всі Дні ангела Якова протягом року.

Значення імені Яків

Це єврейське ім’я, відоме за Біблією, — там Яковом звали близнюка Ісава, який народився, тримаючись за його п’яту. Дослівно воно так і означає "п’ята" або "той, хто йде за кимось".

Зустрічаються такі форми імені як Яків, Якоб, Якуб, Яаков, Жакоб, Жак, Яша, Яшка, Яшечка, Яшуня. Що цікаво, від форми цього імені Iacomus утворилися інші популярні у світі імена, такі як Джеймс, Джакомо, Хайме.

Коли День ангела Якова?

Носії імені Яків відзначають іменини близько півсотні разів на рік за церковним православним календарем.

Головні іменини Якова відзначаються 13 липня, коли шануються відразу два апостоли з 12-ти Яків Алфєєв та Яків Зеведеєв. Крім того, важливим є і святий апостол від 70-ти Яків, брат Господній за тілом, — його пам’ять церква вшановує 17 січня і 5 листопада.

Також перерахуємо по місяцях у дні, коли Якови святкують День ангела:

у січні: 12, 14, 17, 26;

у лютому: 4, 10, 11;

у березні: 11, 12, 17;

у квітні: 3, 6, 13, 17, 19, 21, 23, 24, 28;

у травні: 4, 13, 18, 27;

у червні: 4, 12, 26;

у липні: 7, 13, 29;

у серпні: 22, 25, 26, 29;

у вересні: 28;

у жовтні: 15, 17, 22, 23, 26;

у листопаді: 3, 5, 13, 14, 24;

у грудні: 2, 5, 9, 10, 23, 26.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що суворо заборонено дарувати родичам за народними прикметами.