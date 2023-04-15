Именины Якова в 2023 году: все дни, когда Яша празднует День ангела

Не все знают, какова история этого имени

Пускай имя Яков на сегодняшний день далеко не самое популярное, однако оно известно почти каждому и имеет давнюю историю. "Телеграф" решил рассказать, откуда взялось это имя, что оно значит и когда все Дни ангела Якова в течение года.

Значение имени Яков

Это еврейское имя, известное по Библии, — там Иаковом звали близнеца Исава, который родился, держась за его пятку. Дословно оно так и значит "пятка", "тот, кто следует за кем-то".

Встречаются такие формы имени как Яков, Якоб, Якуб, Иаков, Яаков, Жакоб, Жак, Яша, Яшка, Яшечка, Яшуня. Что интересно, от формы этого имени Iacomus образовались и другие популярные в мире имена, такие как Джеймс, Джакомо, Хайме.

Когда День ангела Якова?

Носители имени Яков отмечают именины около полусотни раз в году по церковному православному календарю.

Главные именины Якова, пожалуй, отмечаются 13 июля, когда почитаются сразу два апостола из 12-ти Иаков Алфеев и Иаков Зеведеев. Кроме того, важен и святой апостол от 70-ти Иаков, брат Господень по плоти, — его память церковь чтит 17 января и 5 ноября.

Также перечислим по месяцам все дни, когда Яковы празднуют День ангела:

в январе: 12, 14, 17, 26;

в феврале: 4, 10, 11;

в марте: 11, 12, 17;

в апреле: 3, 6, 13, 17, 19, 21, 23, 24, 28;

в мае: 4, 13, 18, 27;

в июне: 4, 12, 26;

в июле: 7, 13, 29;

в августе: 22, 25, 26, 29;

в сентябре: 28;

в октябре: 15, 17, 22, 23, 26;

в ноябре: 3, 5, 13, 14, 24;

в декабре: 2, 5, 9, 10, 23, 26.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что строго запрещено дарить родственникам по народным приметам.