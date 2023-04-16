Таропрогноз на 17 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Декому варто задуматися, — чи не час вже щось змінити?

У понеділок, 17 квітня, у деяких можуть з’явитися старі проблеми, тоді як інші навпаки можуть зробити крок до набуття стабільності та рівноваги.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на сімнадцятий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Суд, перевернуте Колесо фортуни, Правосуддя (Справедливість)

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Суд

Ця карта вказує, що у вашому житті можливо давно назріли зміни, але ви з якихось причин їм чините опір. Озирніться й замисліться, — може, насправді все-таки варто вже щось змінити?

Перевернуте Колесо фортуни

У цьому положенні карта попереджає, що найближчим часом може повторитися щось неприємне, повернутися стара проблема, яка здавалася вирішеною, або можуть пропасти докладені старання.

Правосуддя (Справедливість)

Це карта дії, спрямованої на надання життю рівноваги. У понеділок у Вас може вийти знайти баланс між сферами свого життя. Також легко буде вчитися новому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку може повезти з грошима до кінця 2023 року за картами Таро.