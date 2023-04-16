Таропрогноз на 17 апреля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Некоторым стоит задуматься, — не пора ли что-то изменить?

В понедельник, 17 апреля, у некоторых могут объявиться старые проблемы, в то время как другие наоборот могут сделать шаг к обретению стабильности и равновесия.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на семнадцатый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Суд, перевернутое Колесо фортуны, Правосудие (Справедливость)

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Суд

Эта карта указывает, что в вашей жизни возможно давно назрели перемены, но вы по каким-то причинам им противитесь. Оглянитесь и задумайтесь, — может быть на самом деле все же стоит уже что-нибудь изменить?

Перевернутое Колесо фортуны

В этом положение карта предупреждает, что в ближайшее время может повториться что-то неприятное, вернуться старая проблема, которая казалась решенной, или же могут пропасть впустую приложенные старания.

Правосудие (Справедливость)

Это карта действия, направленного на придание жизни равновесия. В понедельник Вам удастся найти баланс между сферами своей жизни. Также легко будет учиться чему-то новому.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака может крупно повезти с деньгами до конца 2023 года по картам Таро.