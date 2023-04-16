Фінансовий гороскоп Таро для всіх знаків на тиждень: Риб чекає несправедливість, а Стрільцям настав час змінити роботу

Тиждень буде не найпростішим

Третій тиждень квітня 2023 року багатьом принесе проблеми фінансового плану та неприємності на роботі, проте деякі навпаки зможуть попри все досягти успіху.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

А ось які карти випали на цей тиждень у фінансовому розкладі:

Овен — перевернута Десятка пентаклів

Наступного тижня у Вас можлива затримка зарплати, неприємності на роботі та фінансові втрати. Майте на увазі, — старі методи вже неефективні, варто спробувати щось нове.

Телець — перевернений Туз пентаклів

Зазвичай це карта багатства, успіху у справах та матеріального благополуччя, однак у перевернутому положенні вона вказує ще й на те, що це може бути втрачено. Краще утримайтеся поки що від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.

Близнюки — перевернута Дев’ятка жезлів

У цьому виді карта виступає попередженням, — найближчого тижня Вас можуть чекати втрати, перешкоди та відстрочки у справах фінансових.

Рак — перевернута Четвірка кубків

Карта каже, що після періоду застою у Вас може відкритися друге дихання, з’являться сили налагоджувати справи. Наскільки успішно це вийде, покаже час.

Лев — Трійка мечів

У цьому положенні картка попереджає про неприємності на роботі — можуть бути конфлікти з колегами та начальством, невдалі угоди.

Діва — перевернуті Закохані

Як можна зрозуміти з назви карти, вона більше про кохання та стосунки, ніж про фінанси, — проте, згідно з тлумаченням, у професійній сфері на тижні теж можуть чекати невдачі, розчарування, проблеми з комунікаціями на роботі.

Терези — Четвірка пентаклів

Це карта фінансової стабільності, накопичень та здатності міцно триматися за своє. На цьому тижні з грошима все має бути непогано, хоч і не настільки добре, як Вам хотілося б.

Скорпіон – перевернута Сила

У цьому положенні карта каже, що Ви будете схильні до суперечок, деспотизму та агресії наступного тижня, що не піде на користь діловій сфері. Намагайтеся бути м’якшими.

Стрілець — перевернена Вісімка кубків

Якщо наявна робота не влаштовує Вас у всіх сенсах, то, можливо, якраз настав час знайти нову — з кращими умовами та більшою зарплатнею.

Козоріг — перевернута Двійка кубків

Будьте обережні під час укладання угод на цьому тижні, — карта попереджає, що партнерство може принести Вам розчарування. Самостійна робота поки що буде пліднішою.

Водолій — Шістка жезлів

Друга назва цієї карти — Владика тріумфу, і вона каже, що найближчого тижня Ви можете помітно покращити своє матеріальне становище. Старання та вкладення окупляться, також є ймовірність, що Вам хтось допоможе або Ви щось виграєте.

Риби — перевернуте Правосуддя (Справедливість)

У цьому положенні картка попереджає, що на тижні можна чекати на несправедливість у робочих або фінансових справах. Вас можуть обдурити, образити, недооцінити, звинуватити у чомусь, виявити упередженість щодо Вас.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти за картами Таро до кінця 2023 року.