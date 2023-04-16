Секретний спосіб: як правильно заморозити котлети

Цей спосіб значно заощадить час в майбутньому

Багато кулінарів стикалися з тим, що приготування котлет забирає багато часу. Наприклад, котлети з цілим яйцем — це окрема заморока, хоч і дуже смачно. Шкода тратити стільки часу на страву, яку домашні з’їдять за вечір.

На поміч приходить морозильна камера — просто готуємо один раз багато котлет, частину відбираємо, щоб посмажити зараз, а решту — заморожуємо. Як зробити це правильно, розповіли на порталі 1000.menu.

Як заморозити котлети?

Підійде фарш із будь-якого м’яса. Приготуйте суміш за звичним рецептом, сформуйте котлети. Від їх розміру та форми залежить час заморожування та приготування. Тому найкраще заморожувати не дуже великі котлети. Обов’язково підготуйте панірування — котлетки повинні бути запаніровані з усіх боків.

Готові до обсмажування вироби викладайте на відстані один про одного на обробну дошку, покриту пергаментом або харчовою плівкою. Коли всі котлети на дошці викладені, накрийте їх ще одним шаром плівки — так вони не встигнуть обвітритися або увібрати зайвих запахів.

Виставте дошку з котлетами в морозильну камеру. Бажано, щоб температура в ній під час заморожування була настільки низькою, наскільки це можливо.

Як заморозити багато котлет одразу?

Коли заготовляємо багато котлет, використовуйте і дошки, і контейнери — їх можна поставити у кілька ярусів. За кілька годин бажано дістати заготовки та перевернути котлети на інший бік. Коли вини заморозяться повністю, дошки можна прибрати, а котлети перекласти в пакети або контейнери для зберігання. Також потурбуйтесь про те, щоб ви знали, що в пакеті — вкладіть туди записку або приклейте стікер із зазначенням, що і коли заморозили. Пишіть олівцем, тому що чорнило з ручки може потекти.

Час приготування заморожених котлет буде трохи більшим, ніж для свіжих. Їх можна попередньо розморозити в мікрохвильовці або почати приготування з того, що викласти їх на сковороду з невеликою кількістю олії, накрити кришкою і лишити на 5 хвилин на маленькому вогні. Такі котлети смачно запікати в духовці або тушкувати в соусі. Ще смачнішими вони будуть, якщо додати у фарш мінеральної води.