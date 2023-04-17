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Проста хитрість зробить голубці вдвічі смачнішими

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Улюблена страва може стати ще смачнішою
Улюблена страва може стати ще смачнішою. Фото Українські новини

Є секрет, що дозволить зробити улюблену страву ще смачнішою

Голубці у багатьох — улюблена страва. Вона "підкуповує" поєднанням ароматів та смаків. Можна просто приготувати голубці за перевіреним рецептом, та деякі кулінари заходять далі. Як виявилося, існує простий трюк, з яким голубці стануть справжнім кулінарним шедевром.

Голубці можна зробити ще смачнішими, причому без введення додаткових компонентів і зайвих складнощів. Секретом поділились на Pixelinform.

Простий трюк, щоб голубці були, як в ресторані

Для того, щоб страва вийшла смачнішою, спочатку голубці обсмажують. Так запускається процес карамелізації. Голубці, обсмажені перед тушкуванням, виглядатимуть так, ніби їх приготували у ресторані.

Як смажити голубці?

Робити це теж потрібно правильно. Розігрійте олію на сковорідці та обсмажте голубці по черзі з двох боків до апетитної скоринки. І вже після цього їх можна перекладати у каструлю для тушкування.

Голубці не єдина страва, яку можна "хакнути", трішки змінивши процес приготування. Наприклад, вареники, зварені на пару, будуть смачнішими.

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#Рецепт #Лайфхак #Голубці