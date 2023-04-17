Поминальні дні в Україні у 2023 році: коли будуть і чи можна йти на цвинтар під час війни
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Церковна назва поминальних днів – Радониця чи Батьківський день
Через тиждень після великого свята Христового Воскресіння в Україні розпочинаються поминальні дні, коли заведено відвідувати своїх померлих родичів на цвинтарі. Церковна назва цього періоду – Радониця чи Батьківський день, а у народі ці дні ще називають Проводами чи Гробками.
У поминальні дні віряни відвідують церкву, замовляють служби (молебень) про померлих, а після служби – йдуть на могили навідуватись до родичів. "Телеграф" розповідає, коли Проводи у 2023-му році, а також чи можна відвідувати цвинтарі під час війни.
Коли поминальні дні 2023 року: дата
Традиційно Радониця випадає на 9-й день після Великодня, і в 2023 році це 25 квітня. Однак через те, що це будній день, у багатьох регіонах України поминальні дні "переносяться" на неділю. При чому в деяких містах, це може бути неділя перед "офіційною" Радоницею, 2023 року — це 23 квітня, або ж неділя після — відповідно 30 квітня 2023 року.
Зазначимо, що за тиждень до Проводів бажано прийти на цвинтар і навести лад на могилах своїх родичів, щоб душі померлих бачили, що про них пам’ятають і дбають.
Не варто забувати, що зараз триває війна, тому влада України закликає все ж таки утриматися від відвідування кладовищ і культових споруд під час воєнного стану, або хоча б перенести свій візит на інший день/час, щоб не створювати великого скупчення людей. У будь-якому випадку, якщо ви все ж таки вирішили відвідати померлих родичів, то не втрачайте пильності і будьте дуже уважними.
Як правильно поводитися на цвинтарі?
Перше, що варто відзначити, що в цей день сумувати на цвинтарі не можна, все тому, що слово радониця походить від слова радість. Однак перегинати теж не варто: жодних гучних розмов у заливистого сміху. Також на цвинтарі не можна сваритись.
Зазначимо, що при вході та виході з цвинтаря потрібно стоячи перед могилами тричі перехреститися. Ідучи, не забудьте попрощатися зі своїми родичами: "Нехай нам вітається, а вам легко лежить!" або: "Вам Царства Божого, а нам — до вас не поспішати".
На могилу померлого заведено приносити частування: освячені паски, великодні яйця, багато хто приносить цукерки. Також потрібно обов’язково запалити свічку. Якщо ваш родич за життя не був проти випити – налийте йому, якщо курив – можна підкурити цигарку.
Поминальні дні: заборони
- Не можна сумувати та сумувати за померлими.
- Бажано утримуватися від гучних розмов та сміху на цвинтарі.
- Не можна розпивати алкоголь на цвинтарі.
- Згадуючи померлих предків, не можна називати їх покійниками.
- Не можна проганяти людей, які збирають по цвинтарі продукти.
Як повідомляв раніше "Телеграф", 15 квітня в Єрусалимі відбулася щорічна церемонія сходження Благодатного вогню. Ця священна подія у Храмі Гробу Господнього символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового. Більше фото з цієї події дивіться у попередньому матеріалі.