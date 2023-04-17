Поминальні дні в Україні у 2023 році: коли будуть і чи можна йти на цвинтар під час війни

Церковна назва поминальних днів – Радониця чи Батьківський день

Через тиждень після великого свята Христового Воскресіння в Україні розпочинаються поминальні дні, коли заведено відвідувати своїх померлих родичів на цвинтарі. Церковна назва цього періоду – Радониця чи Батьківський день, а у народі ці дні ще називають Проводами чи Гробками.

У поминальні дні віряни відвідують церкву, замовляють служби (молебень) про померлих, а після служби – йдуть на могили навідуватись до родичів. "Телеграф" розповідає, коли Проводи у 2023-му році, а також чи можна відвідувати цвинтарі під час війни.

Коли поминальні дні 2023 року: дата

Традиційно Радониця випадає на 9-й день після Великодня, і в 2023 році це 25 квітня. Однак через те, що це будній день, у багатьох регіонах України поминальні дні "переносяться" на неділю. При чому в деяких містах, це може бути неділя перед "офіційною" Радоницею, 2023 року — це 23 квітня, або ж неділя після — відповідно 30 квітня 2023 року.

Зазначимо, що за тиждень до Проводів бажано прийти на цвинтар і навести лад на могилах своїх родичів, щоб душі померлих бачили, що про них пам’ятають і дбають.

Не варто забувати, що зараз триває війна, тому влада України закликає все ж таки утриматися від відвідування кладовищ і культових споруд під час воєнного стану, або хоча б перенести свій візит на інший день/час, щоб не створювати великого скупчення людей. У будь-якому випадку, якщо ви все ж таки вирішили відвідати померлих родичів, то не втрачайте пильності і будьте дуже уважними.

Як правильно поводитися на цвинтарі?

Перше, що варто відзначити, що в цей день сумувати на цвинтарі не можна, все тому, що слово радониця походить від слова радість. Однак перегинати теж не варто: жодних гучних розмов у заливистого сміху. Також на цвинтарі не можна сваритись.

Зазначимо, що при вході та виході з цвинтаря потрібно стоячи перед могилами тричі перехреститися. Ідучи, не забудьте попрощатися зі своїми родичами: "Нехай нам вітається, а вам легко лежить!" або: "Вам Царства Божого, а нам — до вас не поспішати".

На могилу померлого заведено приносити частування: освячені паски, великодні яйця, багато хто приносить цукерки. Також потрібно обов’язково запалити свічку. Якщо ваш родич за життя не був проти випити – налийте йому, якщо курив – можна підкурити цигарку.

Поминальні дні: заборони

Не можна сумувати та сумувати за померлими.

Бажано утримуватися від гучних розмов та сміху на цвинтарі.

Не можна розпивати алкоголь на цвинтарі.

Згадуючи померлих предків, не можна називати їх покійниками.

Не можна проганяти людей, які збирають по цвинтарі продукти.

Як повідомляв раніше "Телеграф", 15 квітня в Єрусалимі відбулася щорічна церемонія сходження Благодатного вогню. Ця священна подія у Храмі Гробу Господнього символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового. Більше фото з цієї події дивіться у попередньому матеріалі.