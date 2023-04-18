Навіщо мити сковороду господарським милом: лайфхак, який точно вам знадобиться

Усього два кошти — і сковорода ніби з магазину

Навіть у суперхазяйок, що хизуються кришталевою чистотою та зразковим порядком у квартирі, відбуваються казуси: відвернулася, замоталася — бац — їжа пересмажилася і пристала до сковороди. Почистила її — добре, ні — збирається жир і неприємний нагар, який потім дрібною крихтою засипає все смажене і зрадливо хрумтить на зубах.

Такі інциденти трапляються з різними сковорідками — і яка знаходиться вдома з часів студентства, чи навіть найдорожчою із антипригарним покриттям. Розглянемо з "СОДа", як розв'язати цю проблему.

Як відмити сковороду, що пригоріла.

Якщо у вас є сковорода з нержавіючої сталі або емалі, поставте її на плиту та увімкніть вогонь. Як тільки сковорода стане достатньо гарячою, щоб крапля води прошипіла на ній, налийте чашку води та дайте їй трохи залишити.

Додайте до сковорідки трохи господарського мила. Потім дерев’яною ложкою або силіконовою лопаткою треба зіскребти ділянки, що обгоріли, поки вода розпушить їх.

Якщо у вас немає господарського мила, вам допоможе харчова сода. Щоб відмити сковороду, треба діяти так само.

"Телеграф" раніше розповідав, як відмити нагар зі скляного посуду. Жодної хімії — і всі поверхні блищать.