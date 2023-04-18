Може вибухнути чи отруїти: що не можна розігрівати у мікрохвильовій печі

Правила, які допоможуть вам уникнути неприємностей на кухні

Сучасні господині мають на кухні цілий арсенал побутової техніки, яка суттєво полегшує процес приготування їжі. Особливо це стосується мікрохвильової печі, за допомогою якої можна швидко розігріти обід або зробити простий десерт.

Однак деякі предмети або продукти, розігріті в мікрохвильовій печі, становлять серйозну небезпеку — як для техніки, так і для вашого здоров’я. Разом із Shuba розберемося, що не варто класти до неї все поспіль.

Що не можна класти в мікрохвильову піч

Деякі предмети не призначені для мікрохвильової печі:

пластикові контейнери та столові прилади, крім спеціального посуду;

місткості із пінопласту;

металевий посуд та столові прилади;

алюмінієва фольга;

паперові пакети та серветки;

закриті контейнери.

Продукти, які не можна розігрівати в мікрохвильовій печі:

сирі та варені яйця — вони можуть вибухнути;

сире м’ясо — воно не буде рівномірно і повністю прогріватися, що може призвести до отруєння;

фрукти, особливо виноград, аґрус, цитрусові;

гострий перець — коли ви відкриєте дверцята печі, може подіяти як перцевий балончик;

кокос.

Продукти, які втрачають свою цінність під час розігріву:

рис;

гриби;

буряк;

шпинат;

селера;

рослинна та вершкове масло;

хліб;

риба.

Рано чи пізно перед кожним власником мікрохвильової печі стоїть питання її миття. Зробити це можна за допомогою цитрусу.