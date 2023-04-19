Свято пройшло, а паска не з’їдена: три лайфхаки, як врятувати черствую випічку

Не дайте зникнути ні граму улюбленої випічки

У період очікування Великодня хотілося максимально потішити сім’ю. Тому пеклися або купувалися улюблені паски : часто із запасом, щоб було з чим у гості сходити і вдома поїсти смачно.

Але після свят випічка вдома залишилася – і їсти її ніхто не хоче, і викинути шкода. Що робити з такими ременями, розповімо разом із "Туткою".

Що можна зробити з черствою паскою

Один із найпростіших способів – нарізати випічку шматочками, запакувати в одноразові поліетиленові пакети та сховати в морозильну камеру. Коли сім’я захоче щось смачненького, дістанемо і розігріємо паску в мікрохвильовій печі. З чаєм такий частування піде на ура.

Паску можна підсушити в духовці – такий варіант рятує багато рецептів. Випічку потрібно нарізати шматочками, викласти на лист і поставити в холодну духовку. Підсушіть випічку до золотистого кольору за температури 150 градусів. Такі сухарі можна їсти з чаєм або використовувати для десертів чи чізкейків.

З паски можна зробити ніжні грінки. Для цього до 0,5 ст. молока, потрібно додати 1-2 ст. л. цукру та 1-2 яйця, все збити. Нарізані шматочки паски необхідно занурити в суміш, що вийшла, і викласти грінки на сковорідку з розігрітим вершковим маслом. Смажити потрібно з обох боків до золотистого кольору. Подавати можна зі сметаною чи джемом.

Якщо ви шанувальник правильного харчування, то візьміть форму для запікання, змастіть вершковим маслом. На форму розкладіть шматочки паски, залийте яєчно-молочною сумішшю за рецептом вище та поставте в розігріту до 190 градусів духовку на 10-15 хвилин. Ви отримаєте ті ж грінки, але у дієтичному варіанті.

Який би варіант утилізації черствих ременів ви не вибрали, пам’ятайте: великодню випічку в жодному разі не можна викидати. Якщо у вас зачерствіла і покрилася цвіллю освячена паска, краще її закопати чи спалити.

Раніше ми розповідали, як правильно зберігати варені яйця. Безумовно, на це впливає багато факторів, але викидати їх одразу після Великодня теж не варто.