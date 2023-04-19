Рідні подумають, що ви сказились: навіщо заливати чай холодною водою

Але сенс у цьому є, розповідаємо, який

Чаєм можна вдало помити вікна, та все ж його знають як улюблений напій. Класична температура, за якої заварюють чай — 60+ градусів. Для різних сортів чаю вона відрізняється. Але є знатоки, які заварюють чай і в холодній воді.

У цій технології варто розібратися докладніше. Про всі нюанси холодного заварювання розповідає Ukr.Media.

Який сенс у холодному заварюванні?

Чай містить багато різних речовин, таких як витаміни різних груп, калій, магній, фосфор, фтор та багато іншого. Але при термічній обробці частина корисних речовин просто гине. І, навпаки, — зберігається, якщо застосовувати холодний метод заварювання.

Звісно, чай, заварений у холодній воді, буде серйозно відрізнятися на смак від того, до якого звикли багато людей. За правильною технологією заварювання смак напою стане соковитим і яскравим.

Як заварювати чай у холодній воді

Спочатку необхідно підготувати воду. Вона має бути чистою та смачною. Кип’ячена вода негативно спричинить смак напою, тому не варто її використовувати.

На дно звичайного чайника висипаємо кілька ложок чаю. Далі заливаємо водою і відправляємо чайник у холодильник на кілька годин. Коли чай настоїться, його можна споживати.

Якщо додати до такого чаю лід, можна не ставити його в холодильник.

Термін заварювання чаю у холодній воді залежить від обраного сорту. Чорний або зелений чай заварюватиметься близько 4 годин. Для пуерів, улунів та інших сортових чаїв з особливою ферментацією знадобиться близько 6 годин. Загалом, чим вища щільність чайного листа, тим довше він буде заварюватися у холодній воді.

Для холодного заварювання використовують звичайний чайник. Але можна зробити це і у френч-пресі — скляні стінки дозволять спостерігати за заварюванням.