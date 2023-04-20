Ніколи так не робіть: помилки у приготуванні шашлику, яких припускаються навіть досвідчені кулінари

Правила зроблять вашу страву ідеальною

Соковите, ароматне та м’ясо з рум’яною скоринкою, яке доповнює гострокислий соус – чи не про такий шашлик ви мріяли? Смажити м’ясо на мангалі — справжнє мистецтво, проте його можна легко опанувати, знаючи кілька секретів приготування.

Разом із Social ми розповімо загальні правила, які потрібно дотримуватись для правильного приготування шашлику. Із цими простими лайфхаками ваше м’ясо буде ідеальним.

Основні помилки у приготуванні шашлику

Щільна насадка шматків. Щоб кожен шматочок м’яса добре просмажився з усіх боків, між ними повинен залишатися просвіт приблизно 0,5 см. Якщо насаджувати м’ясо на шампур щільно, воно не просмажиться на місці стиків.

Нарізування шматків різної величини – у такому разі їм знадобиться різний час для смаження. Тому рекомендується нарізати м’ясо на шматки по 3,5–4 см. Якщо вони будуть меншими, то м’ясо вийде сухим, а якщо більше – погано просмажиться всередині.

Додавання на шампур овочів — вони готуються швидше. У процесі смаження зняти овочі з шампура не вийде. Швидше за все, вони згорять, залишивши неприємний запах на м’ясі. Якщо хочеться приготувати овочі на вугіллі, використовуйте окремі шампури. Найкраще це робити після приготування основної страви, коли зменшиться жар.

Використання рідини для розпалювання. Справа в тому, що головне завдання — досягти стабільного, а не інтенсивного горіння. Вугілля має якомога довше зберігати жар. До того ж при використанні такої рідини ваші шашлики будуть приправлені неприємним запахом.

Використання старих дощок замість хороших деревини або вугілля. Від якості дров залежить жар і смак шашлику. Щоб вугілля прогорало рівномірно, використовуйте сухі дрова однакового розміру з листяних дерев. Якщо ви використовуєте куплене вугілля, розпаліть його за допомогою тріски або паперу.

Полив вугілля під час займання. Така дія зменшить жар у вугіллі. Крім того, якщо холодна вода потрапить на шматочки м’яса, є ризик, що шашлик засмажиться нерівномірно. Від поливання м’яса холодним маринадом також варто утриматися. Краще перемішайте вугілля палицею.

Приготування на відкритому вогні. У такому разі м’ясо швидко почорніє і перетвориться на вугілля із сирою серцевиною.

Жарка на непідготовленому куті. Запам’ятайте: добре розігріте вугілля покривається попільною плівкою, через яку видно розпечену серцевину. Тільки в такому випадку слід починати смаження шашликів.

Надрізати шматки м’яса для перевірки готовності – це надійний спосіб позбавити його соковитості. Час приготування залежить від м’яса, яке ви використовуєте. Якщо ви дотримувалися попередніх пунктів, то ви зробите висновок про готовність шашлику на його зовнішній вигляд.

Підготувати шашлик до прожарювання можна лише за 15 хвилин. Завдяки одному нехитрому способу вам більше не треба маринувати м’ясо довгий годинник.