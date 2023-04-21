Чим можуть "нашкодити" магніти з подорожей: три причини переважити їх з холодильника

Магніти не такі безпечні, як здаються

Магніти на холодильнику — це часто спогади про подорожі, сувеніри від друзів та частину атмосфери будинку. Вони так чудово вписуються в інтер’єр кухні.

Однак магніти краще не вішати на стінку холодильника. Чому — розповімо разом з "Главредом".

Чому магніти краще не вішати на холодильник

Річ у тому, що далеко не всі холодильники мають на дверях спеціальний захист. Саме тому магнітне поле від сувенірів може негативно впливати на продукти, які ви зберігаєте в холодильнику.

Крім того, магніти можуть бути небезпечними для дітей – вони можуть знімати сувеніри та куштувати смак. Масивний магніт може впасти і налякати маленьку дитину або травмувати її.

Магніти також є небезпечними для тих, хто живе за допомогою кардіостимуляторів. Магнітне поле сувенірів може впливати на прилади та порушувати їхню роботу. Це спричинить погіршення стану людини.

Крім того, народні прикмети стверджують, що на холодильнику не повинно бути магнітів, не пов’язаних із продуктовою тематикою. Інші фігури можуть накликати до будинку біду та негоду.

Куди можна повісити сувеніри

Їх можна повісити на кавоварку, посудомийку або тостер. Також непогано вони виглядатимуть на офісній дошці або спеціальному магніті для ножів.

До речі, якщо у вас "завелася" сморід у холодильнику, вас врятують три натуральні поглиначі. Вони чудово допоможуть упоратися з проблемою.