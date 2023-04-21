Прощений день 21 квітня: що не можна робити в першу п’ятницю після Великодня

Цього дня забороняється ображатись

Світлу седмицю, яка настає відразу після Христового Воскресіння, православні віряни називають часом радості, початком нового етапу життя та загального відродження. Християни продовжують вітати один одного з тим, що Ісус повстав із мертвих, вітають словами "Христос Воскрес!" — "Воістину Воскрес!".

На п’ятий день після Великодня, тобто п’ятницю, приходиться Прощений день, або П’ятниця Світлого тижня. 2023 року він припадає на 21 квітня.

Цього дня за традицією заведено прощати всі образи та миритися. У церквах та у всіх храмах у Прощений день відзначають пам’ять ікони Божої Матері "Живоносне Джерело". Цього дня заведено освячувати воду, а потім нею окроплюють город, щоб забезпечити багатий урожай.

У храмах згадують ікону Богородиці "Живоносне джерело"

У народі 21 квітня зяті ходили до батьків дружини на поклін. А в деяких регіонах запрошували у гості не лише зятя, а й усю його родину. Молоді незаміжні дівчата рано-вранці вмивались крижаною водою – вірили, що тоді цілий рік будуть гарними та здоровими.

Що не можна робити 21 квітня у Прощений день

Сумувати, засмучуватися, лихословити, лаятися і заздрити іншим.

Займатися важкою фізичною працею, прибиранням, садом, городом і робити ремонт.

Вінчатися, грати весілля.

Відвідувати цвинтарі та поминати померлих.

Раніше "Телеграф" писав, коли будуть поминальні дні в Україні у 2023 році і чи можна йти на цвинтар під час війни. Цими днями заведено відвідувати своїх покійних родичів на цвинтарі.