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Прощеный день 21 апреля: что нельзя делать в первую пятницу после Пасхи

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Прощеный день еще называют Пятницей Светлой недели
Прощеный день еще называют Пятницей Светлой недели. Фото freepik.com

В этот день запрещается обижаться

Светлую седмицу, которая наступает сразу после Христово Воскресения, православные верующие называют временем радости, началом нового этапа жизни и всеобщего возрождения. Христиане продолжают поздравлять друг друга с тем, что Иисус восстал из мертвых, приветствуют словами "Христос Воскрес!" – "Воистину Воскрес!".

На пятый день после Пасхи, то есть пятницу, приходится Прощеный день, или Пятница Светлой недели. В 2023 году он выпадает на 21 апреля.

В этот день по традиции принято прощать все обиды и ходить мириться. В церквях и во всех храмах в Прощеный день отмечают память иконы Божией Матери "Живоносный Источник". В этот день принято освящать воду, а затем ею окропляют огород, чтобы обеспечить богатый урожай.

Живоносный источник икона
В храмах вспоминают икону Богородицы "Живоносный источник"

В народе 21 апреля зятья ходили к родителям жены на поклон. А в некоторых регионах приглашали в гости не только зятя, но и всю его семью. Молодые незамужние девушки рано утром умывались ледяной водой – верили, что тогда круглый год будут красивыми и здоровыми.

Что нельзя делать 21 апреля в Прощеный день

  • Грустить, печалиться, сквернословить, ругаться и завидовать другим.
  • Заниматься тяжёлым физическим трудом, уборкой, садом, огородом и делать ремонт.
  • Венчаться, играть свадьбы.
  • Посещать кладбища и поминать усопших.

Ранее "Телеграф" писал, когда будут поминальные дни в Украине в 2023 году и можно ли идти на кладбище во время войны. В эти дни принято посещать своих усопших родственников на кладбище.

Теги:
#Традиции #Праздники #Запреты #Пасха #Светлая седмица