Чим очистити дно каструлі, що пригоріло: простий і недорогий засіб з підручних інгредієнтів

Ваш посуд буде виглядати як новий

Нерідко відволікаєшся і забуваєш вимкнути або зменшити вогонь, а потім виявляєш, що борешся з жиром, що пригорів на дні сковорідок і каструль. Погодьтеся не найпростіше заняття. Хоча існує безліч хімічних засобів для очищення кухонного начиння, ми пропонуємо вам ознайомитися з більш натуральним варіантом.

Як зазначає портал santeplus, всього за допомогою одного простого інгредієнта ви можете відмити пригоріле дно вашого посуду. Більш того, засіб недорогий і, швидше за все, вже є у вас вдома.

Як очистити дно каструлі, що пригоріла.

Відмінним засобом, який дуже ефективно проти пригорілих залишків, які прилипають до дна кухонного приладдя, є лимонна кислота. Це дуже хороший засіб для чищення, головне знати, як ним користуватися.

Спочатку налийте чисту воду в місткість, що пригоріла, а потім закип’ятіть її. Додайте у воду столову ложку великої солі та одну столову ложку лимонної кислоти. Перемішайте інгредієнти, щоб вони розчинилися. Як тільки ви побачите перші ознаки кипіння, зачекайте 5 хвилин, а потім зніміть каструлю з вогню.

Залишіть киплячу воду на годину, щоб засіб подіяв, а потім спорожніть каструлю і ретельно промийте її під холодною водою за допомогою мийного засобу.

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