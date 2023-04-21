Один копійчаний інгредієнт зробить підливу смачнішою, ніж у бабусі: кулінарна хитрість
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Одна ложка — і підлива буде і смачнішою, і густішою
Підлива — це особливий вид соусу, який збагатить будь-який гарнір та підкреслить смак основної страви, наприклад, смачних котлет. Багато кулінарів мають свої способи, як зробити її наваристою та густою — зазвичай це борошно або крохмаль.
Pixelinform розповідає про ще один спосіб. Секрет у тому, щоб вчасно додати до підливи гірчицю.
Цей продукт теж може вплинути на текстуру страви
Звичайна гірчиця не лише робить підливу густішою, а й збагачує її смак. Також вона ідеально поєднується з гарнірами. Як правило, до підливи додають столову ложку гірчиці. В залежності від власних уподобань, можете спробувати додавати як менше, так і більше. Єдине що, при збільшенні пропорції слід бути обережними, адже гірчиця має свій смак, і він може сильно вплинути на смак загальної страви.
Гостроту приправи обирайте на свій смак. Любителі пікантних ноток оцінять додавати міцну гірчицю. А ось поціновувачам м’якших смаків варто віддати перевагу французькій гірчиці.
Така підлива виходить просто неймовірно апетитною. Полийте нею картопляне пюре — і домашні будуть у захваті.