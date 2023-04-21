Як киянам передати показники лічильників за гарячу воду: терміни та докладна інструкція

Показники лічильників важливо передавати до кінця кожного місяця

Мешканці Києва до кінця квітня мають передати показники лічильників гарячої води та опалення. Зробити це можна як у режимі онлайн, так і особисто під час оплати комунальних послуг.

Про це повідомили у Київтеплоенерго. Мешканцям столиці нагадали, що своєчасне передання показників лічильників впливає на коректність нарахування суми сплати.

Передати показання потрібно з 5-го числа кожного місяця до останнього дня. Зробити це можна кількома способами, у тому числі онлайн. Для цього є кілька сервісів:

особистий кабінет на сайті Центру комунального сервісу — https://cks.com.ua/cabinet/ ;

особистий кабінет на сайті Київтеплоенерго — https://kte.kmda.gov.ua/my-cabinet/ ;

мобільний додаток "Комуналка" (завантажити можна в App store або Google Play).

Також показники лічильників можна передати телефоном, скориставшись Call-центром або гарячою лінією.

телефон Call-центру: (044) 247-40-40;

безкоштовна телефонна лінія: 0800404407 (з моб.);

додаткові номери сервісних центрів: (044) 354-86-26; (044) 354-81-12; (044) 354-81-25; (044) 354-81-28; (044) 354-86-41; (044) 354-81-15; (044) 354-86-21; (044) 354-86-24; (044) 354-86-29; (044) 354-86-06;

Також показники лічильників можна передати за допомогою спеціальних скриньок у сервісних центрах ЦКС. Крім того, зробити це можна і під час оплати комунальних послуг у банківських та фінансових установах.

Крім того, показання лічильника гарячої води та опалення може бути передано на сайті ЦКС або через месенджер:

у месенджері ЦКС: https://www.facebook.com/cks.com.ua/

або на сайті ЦКС за посиланням.

Якщо вам не вдалося вчасно передати показання, то їх можна скоригувати. Після введення актуальних даних коригування нарахувань відбувається в автоматичному режимі. У Київтеплоенерго додали, що власники бойлерів теж мають передавати показники лічильників щомісяця, навіть якщо вони не змінюються.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно знімати показники лічильників за електроенергію. Деякі лічильники вважають споживання електрики у кількох зонах, що дозволяє заощаджувати на платежах.