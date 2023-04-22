Таропрогноз на 23 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

На деяких чекають нові придбання

У неділю, 23 квітня, багатьох чекають негаразди та проблеми, проте деякі навпаки отримають хороші новини і зроблять крок до процвітання.

Про це кажуть карти Таро, які випали у розкладі на двадцять третій день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Туз кубків, перевернута П’ятірка мечів, Туз пентаклів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Туз кубків

У цьому положенні карта радить задуматися, — можливо, Ви відкидаєте якісь можливості, не можете віддатися почуттям або надмірно егоїстичні, що в результаті може привезти Вас до розчарування або душевної порожнечі. Може, варто бути більш відкритим та милосердним?

Перевернута П’ятірка мечів

Це Владика поразки, і вона попереджає, що у неділю у Вас може щось піти не за планом, звалитися раптова проблема чи нещастя. Краще відкладіть усі важливі справи.

Туз пентаклів

Це дуже сприятлива карта, яка вказує на те, що Ваша праця принесе результат і робота окупиться. Найближчим часом вона обіцяє Вам процвітання та нові придбання. Чекайте на хороші новини щодо роботи, бізнесу, власності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.