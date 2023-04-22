Забобони чи реальна причина: чому не можна залишати ложку в готовій їжі

Заборона, про яку ми знаємо з дитячих років

Ми розповідали, коли треба накривати кришкою каструлю під час готування, а коли ні. Тепер обгрунтовуємо заборону, яку знаємо з дитячих років. Вона стосується того, що у готовій їжі не прийнято залишати столові прилади.

Дехто вважає, що це пов’язано з тим, що черпак в каструлі з супом, або ложка в готовому салаті виглядають не найпривабливішим чином. Про справжню причину розповіли на Pixelinform.

Чому ми не залишаємо прибори у їжі?

Найбільш обґрунтованим є пояснення хіміків. Воно полягає у тому, що коли хімічний склад ложки або будь-якого іншого столового приладу впродовж тривалого часу взаємодіє з їжею, вона може стати шкідливою і набагато швидше псується.

Особливо це стосується супів, які можуть зберігатися кілька днів у холодильнику, але дуже швидко псуються через ложки та ополоники, залишені в каструлі. А ще, в залежності від якості матеріалу, з якого зроблений той чи інший столовий прибор, у готової їжі з’являється новий і не зовсім приємний відтінок смаку.

Крім того, це ще й впливає на вигляд самих ложок та виделок. Але їм можна легко та швидко повернути блиск.