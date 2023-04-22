Всі роблять цю помилку: чому не можна розбивати яйця об край посуду

Є низка причин, чому так робити не варто

Перед тим, як приготувати щось з сирих яєць, наприклад, японський бісквіт "Сакура", їх потрібно розбити. Але є одна серйозна помилка, якої припускається більшість кулінарів.

Вона полягає у тому, що шкаралупу яйця розбивають об край посуду — сковороди, миски абощо. Але так чинити не варто, повідомляє На ПЕНСІЇ.

Чому не слід бити розбивати шкаралупу об край?

Щодо сковороди, то таким чином забруднюються її краї. Під час смаження розбитий білок прилипає, його доводиться шкребти і відтирати. Через це високий ризик пошкодження поверхні сковороди.

Але найважливіший момент пов’язаний зі здоров’ям. Річ у тім, що сирі яйця можуть містити бактерії сальмонели, які викликають важке захворювання – сальмонельоз. Коли ми розбиваємо яйця на будь-яку поверхню, утворюються бризки, а це не надто безпечно. Також, коли ми розбиваємо яйце об край посуду, шматочки шкаралупи можуть потрапити у страву.

Який спосіб розбивання яєць найкращий?

Досвідчені кухарі розбивають яйця одне об одне. Таким чином ризик бризок та шкаралупи максимально зменшується. І пам’ятайте — як би ви не розбивали яйця, важливо їх правильно помити перед цим.