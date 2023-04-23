Все роблять так — і помиляються: найпоширеніші помилки при приготуванні страв з яєць

Смачні яйця — це ціла наука

Хіба можна знайти дорослу людину, яка хоч раз у житті не намагалася приготувати яйця ? Здавалося б, що може бути простіше: зварити яйце чи приготувати бовтанку на сніданок?

Однак навіть у найдосвідченіших господарок бувають проколи. Тому разом із "Жіночим світом" розглянемо основні секрети правильного приготування яєць.

Хитрощі приготування скрамбла, омлету та яєчні-балакунки

Не використовуйте чавунний посуд. Яйця відразу прилипнуть, і вам доведеться не тільки залишити на сковороді половину сніданку, але і довго мити сковороду.

Не можна готувати на сильному вогні. Це гарантований спосіб зробити її сухою та несмачною. Розігрійте сковороду на середньому вогні, потім зменште вогонь, щоб влити яйця, і залиште смажитися на помірно слабкому.

Не можна розмішувати яйця у сковороді. Тоді яйця перемішуються нерівномірно і у омлеті з’являються білі смуги. Завжди використовуйте миску та віночок.

Не залишайте омлет на плиті. Після того як ви вимкнули вогонь на плиті, ваш омлет буде продовжувати готуватися ще протягом якогось часу через тепла, що залишилося. Перекладіть найкраще блюдо відразу в тарілку і накрийте фольгою, щоб він не остигав.

Нюанси приготування варених яєць

Не можна класти яйця в киплячу воду. Коли яйця з холодильника потрапляють у окріп, вони тріскаються від перепаду температур. Тому помийте яйця, обережно покладіть їх на дно каструлі і залийте холодною водою.

Не можна давати яйцям увесь час кипіти. Сірі жовтки — свідчення того, що переварені яйця. Якщо цього не хочете, зменште вогонь після закипання води. Щоб отримати яйце некруто, потрібно варити яйце ще 5 хвилин. Якщо хочете яйце круто — варіть 10 хвилин.

Не можна залишати яйця надовго у гарячій воді. Яйця потрібно поставити під холодну воду або вийняти шумівкою з каструльки.

Не можна чистити яйця до того, як вони охолонуть. Чистити яйця миттєво не варто, інакше половина білка прилипне до шкаралупи.

Не можна варити надто багато яєць в одній каструлі — ймовірно, що вони зваряться нерівномірно. Якщо потрібно приготувати велику кількість яєць за один раз, вибирайте велику каструлю.

Розбивати яйця при приготуванні їжі також потрібно правильно. У жодному разі не можна це робити за допомогою ножа.