За допомогою сірника: як відрізнити натуральне м’ясо від "хімії" всього за півхвилини

З цією хитрістю ви будете впевнені як м’ясо

До якості продуктів завжди слід ставитись уважно. Ми вже розповідали, як визначити натуральність молока, тепер розповімо про м’ясо.

Вживати несвіже або зіпсоване м’ясо дуже небезпечно — воно може містити бактерії, що викликають блювання, діарею та пропасницю. Є один простий спосіб перевірити натуральність м’яса навіть не відходячи від каси. У цьому нам допоможе порада від РБК-Україна.

Як визначити якість м’яса за півхвилини

Для початку візьміть шматочок фольги розміром 10 на 10 та зубочистку. Попросіть продавця відрізати маленький шматочок від шматка м’яса. Надягніть його на зубочистку і тримайте над фольгою. Цей шматочок м’яса слід підпалити.

Натуральне м’ясо горітиме з країв приблизно через 15 секунд, з’явиться легкий димок і характерний запах шашлику.

Неякісне м’ясо точно не пахне шашликом. Від нього йтиме запах хімічних добавок. Також з неякісного м’яса обов’язково при горінні виділятиметься сік темного кольору, він буде пузиритися і навіть трохи пінитися.

Весь цей процес триватиме близько 30 секунд. За цей час ви можете зрозуміти: перед вами натуральне м’ясо чи хімічний "муляж".

У домашніх умовах можна визначити також натуральність сметани. Після перевірки ви будете впевнені як обрану молочку