Навіщо потрібен отвір у ручці сковорідки чи каструлі: відповідь вас здивує

Отвір на посуді дуже полегшить вам життя

Ви бачили колись на ручках каструлі чи улюбленої сковорідки отвори? Чи замислювалися ви колись, навіщо вони потрібні?

Якщо ви вважаєте, що отвір потрібний лише для того, щоб тільки підвішувати посуд, то помиляєтеся. Це не єдине його призначення. Разом з Ukr.Media розповімо, навіщо воно потрібне.

Для чого потрібно отвір у ручці сковорідки та каструлі

Виявляється, ціль такого отвору — спростити вам приготування їжі. Дірка в ручці необхідна для того, щоб під час приготування ви легко залишили в ній ложку, якою перемішуєте їжу. Завдяки цьому залишки їжі на дерев’яній ложці потрапляють у сковороду або каструлю, а вам не потрібно забруднити поверхню або додатковий посуд.

Такий отвір може врятувати ложку, якщо вона пластикова і може розплавитися. Таким чином ви залишитеся без кухонного інструменту, а в їжу не потраплять шкідливі речовини.

Ну і, звичайно, за допомогою отвору можна повісити каструлю чи сковорідку на гачок. Це вам допоможе, якщо мало місця для зберігання або ж ви хочете похвалитися своїм гарним посудом.

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