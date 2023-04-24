Не тримайте там овочі та фрукти: для чого потрібні нижні ящики у холодильнику
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Розбираємось, що потрібно зберігати на нижній полиці холодильника
Напевно, в нижньому ящику холодильника ви зберігаєте овочі, фрукти, зелень, вважаючи, що вони зберігатимуться краще і довше. Насправді цей відділ призначений зовсім не для цих продуктів, а навіть навпаки — вони зіпсуються там набагато швидше.
Існує думка, що "підвал" холодильника зовсім для інших продуктів. Для чого — розберемося з Ukr.Media.
Що можна зберігати у нижньому відсіку холодильника
Напої. Це дуже зручно: пляшки та банки не потрібно класти горизонтально, а у разі чого і цілий ящик влізе.
Охолоджене м’ясо та рибу, але не більше 2-3 діб. Більше зберігання цих продуктів не буде на користь вашій курочці чи рибі. Взагалі рекомендується тримати сире м’ясо та рибу далі за готову їжу.
Креми, косметика та домашня аптечка, тим більше – влітку. Жінкам відомо, що помади при високій температурі починають плавитися, а на більшості настоянок та пігулок написано: зберігати при температурі не вище 25°С. Тому низ холодильника може бути заповнений косметичною та фармацевтичною продукцією.
Звісно, кожен із нас сам вирішує, що де зберігати. Але обов’язково вивчіть інструкцію з техніки або зверніть увагу на значки на полицях та ящиках, щоб ваші продукти залишалися свіжими якомога довше.
До речі, одну проблему в холодильнику можна вирішити за допомогою цукру. Пару кубиків цукру – і вам не доведеться переживати.