Не тримайте там овочі та фрукти: для чого потрібні нижні ящики у холодильнику

Розбираємось, що потрібно зберігати на нижній полиці холодильника

Напевно, в нижньому ящику холодильника ви зберігаєте овочі, фрукти, зелень, вважаючи, що вони зберігатимуться краще і довше. Насправді цей відділ призначений зовсім не для цих продуктів, а навіть навпаки — вони зіпсуються там набагато швидше.

Існує думка, що "підвал" холодильника зовсім для інших продуктів. Для чого — розберемося з Ukr.Media.

Що можна зберігати у нижньому відсіку холодильника

Напої. Це дуже зручно: пляшки та банки не потрібно класти горизонтально, а у разі чого і цілий ящик влізе.

Охолоджене м’ясо та рибу, але не більше 2-3 діб. Більше зберігання цих продуктів не буде на користь вашій курочці чи рибі. Взагалі рекомендується тримати сире м’ясо та рибу далі за готову їжу.

Креми, косметика та домашня аптечка, тим більше – влітку. Жінкам відомо, що помади при високій температурі починають плавитися, а на більшості настоянок та пігулок написано: зберігати при температурі не вище 25°С. Тому низ холодильника може бути заповнений косметичною та фармацевтичною продукцією.

Звісно, кожен із нас сам вирішує, що де зберігати. Але обов’язково вивчіть інструкцію з техніки або зверніть увагу на значки на полицях та ящиках, щоб ваші продукти залишалися свіжими якомога довше.

До речі, одну проблему в холодильнику можна вирішити за допомогою цукру. Пару кубиків цукру – і вам не доведеться переживати.