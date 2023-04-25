Щоб було весело, радісно і на ногах: чим правильно закушувати алкоголь

З цими правилами після застілля вам точно не буде погано

Рідко якесь застілля або посиденьки з друзями обходяться без різноманітного алкоголю. У цьому випадку будь-яка їжа автоматично перетворюється на закуску.

Кожному виду спиртного підходить певна закуска. Разом з Ukr.media розберемося у питанні, чим краще закушувати різні види алкоголю.

Чим закушувати горілку

Найкраще до неї підійдуть жирні м’ясні, борошняні, рибні страви. Також горілки добре йдуть солоні та гострі закуски. Свиняче сало, шинка, яловичина, телятина, солонина, свинячий холодець, риба, солоні огірки, вінегрет, капуста квашена, солоні помідори, мариновані гриби, солянка, картопля – те, що потрібно під горілку.

Чим закушувати пиво

Зазвичай пиво ми закушуємо чіпсами, солоною рибою та горішками. Але якщо підходити ґрунтовніше, то існує багато хороших закусок під пиво – вони здатні покращити смак напою. Найкращими закусками під пиво є курячі крильця, баварські ковбаски, різні сири, морепродукти, картопля фрі, гострі соуси, часниковий хліб, сирний салат, кільця цибулі.

Чим закушувати вино

Вино слід закушувати м’ясними стравами, фруктами, сиром та несолодкими десертами. Але існують деякі відмінності між червоним, білим та ігристим вином.

Біле вино закушують морепродуктами, білим м’ясом, копченою яловичиною, сирами. Гарний варіант — мексиканські чи китайські страви.

Червоні вина закушують шашликом, дичиною, червоним м’ясом, лазаньєю, котлетами, а от ігристе вино - фруктами, шоколадом, горіхами.

Чим закушувати коньяк та віскі

Ці алкогольні напої краще не закушувати. Якщо потрібно — то трохи нежирного м’яса, сиру, грибів, морепродуктів та фруктів.

З алкоголем можна приготувати чудові коктейлі. Вони підійдуть як для звичайних посиденьок із друзями, так і для будь-якого святкового столу.