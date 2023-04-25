Чому не можна виливати розсіл з огірків: лайфхаки, які точно вам знадобляться

Ці хитрощі вам знадобляться!

Хрусткі консервовані огірочки — неймовірно смачні. Вони самі по собі можуть стати чудовою закускою чи інгредієнтом салату. У багатьох будинках огірки з’їдаються дуже швидко, а розсіл виливається.

Однак це найбільша помилка, яку господині припускаються після поїдання огірків. "Главред" стверджує, що це універсальний засіб: за його допомогою можна допомогти організму, помити посуд і навіть додати випічку. Розкажемо, де його можна застосувати.

Як можна використовувати огірковий розсіл

Розсіл не тільки полегшить похмілля, а й стане ліками проти печії. Вам знадобиться всього пара ложечок розсолу. Річ у тому, що печія найчастіше з’являється через низьку кислотність, а ось розсіл допоможе підвищити її рівень.

З огіркового розсолу можна приготувати найсмачніший маринад, він зробить м’ясо ніжним та соковитим. М’ясо потрібно залити розсолом та додати необхідні спеції та трави. Чим довше ваше м’ясо буде в маринаді, тим краще.

Також розсіл можна додати в терту моркву або нарізану цибулю — у цьому випадку овочі дуже швидко отримають приємний пікантний смак. Їх можна потримати в холодильнику всього годину — тоді овочі стануть м’якшими і їх сміливо можна буде додавати до інших страв.

Огірковий розсіл або маринад на основі оцту стане чудовим засобом для миття посуду. Поєднання солі та кислоти дозволить видалити плями навіть із мідного посуду.

Розсіл також добре може впоратися навіть із старими забрудненнями. Маринад також допоможе вам очистити грати для гриля або деко, до якого прилипли шматочки їжі. Для цього розсіл потрібно налити на брудну поверхню та залишити на 30 хвилин, а потім просто потерти щіткою.

За допомогою огіркового розсолу можна приготувати смачне печиво. Вам знадобиться всього 1 склянка розсолу, 1 склянка цукру, 3 склянки борошна, 100 мл соняшникової олії та 1 чайна ложка солі.

Все це потрібно змішати, замісити тісто і поставити його в теплому місці на 20 хвилин. Після цього тісто потрібно розкотити, вирізати формою печиво і запікати в духовці 20 хвилин|мінути| при 180 градусах.

Розсіл від маслин та оливок теж може "допомогти" по господарству. Спробуйте — і ви не пошкодуєте!