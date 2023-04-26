Навіщо смажити господарське мило на сковороді: хитрість від досвідчених господарок

Цей спосіб заощадить вам багато часу

Господарське мило — це чудовий недорогий засіб, за допомогою якого можна вирішити безліч побутових проблем. Багато господинь використовують господарське мило для чищення килимів, підлоги, меблів, прання речей.

Однак мало хто знає, що господарське мило чудово справляється із брудом та нагаром на посуді. Тому воно може стати в нагоді, якщо ви вирішили почистити сковороду. Разом із "Главредом" розповідаємо, як без зайвих зусиль очистити сковороду господарським милом.

Як почистити сковороду від бруду та нагару зсередини

Беремо брусок господарського мила, відрізаємо невеликий шматочок і натираємо на дрібній тертці.

Отриману мильну стружку рівномірно насипаємо на сковороду та додаємо трохи води. Вода має лише покривати господарське мило. Включаємо плиту і чекаємо 5-7 хвилин, поки мийний засіб повністю розчиниться і перетвориться на однорідну масу. Залишаємо остигати.

Через деякий час беремо губку і починаємо відтирати бруд. Таким чином нагар буде легше прибрати.

Як почистити сковороду зовні

Натираємо трохи мила та поміщаємо його в невелику ємність. Потім до нього додаємо трохи теплої води та добре перемішуємо — повинна вийти густа кашка.

Далі беремо кілька столових ложок соди та погашаємо їх оцтом. Цю суміш також додаємо до господарського мила та ретельно перемішуємо.

Розпочинаємо чищення сковорідки. Перевертаємо її та наносимо отриману суміш на брудну поверхню. Залишаємо сковороду у такому вигляді на 15-20 хвилин. Потім беремо губку або щітку і починаємо відчищати бруд. За потреби повторіть процедуру.

Очистити каструлю можна також недорогим засобом із підручних інгредієнтів. За допомогою однієї хитрощі ваш посуд буде виглядати як новий.